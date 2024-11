Quotidiano.net - Ciriani, verso il raddoppio della platea del bonus Natale

Leggi su Quotidiano.net

"Abbiamo trovato le risorse per arrivare all'incirca aldel" cosiddetto, "per includere, come avevano chiesto anche le opposizioni, chi era rimasto fuori all'inizio, come le famiglie monogenitoriali". Lo spiega il ministro per i Rapporti con il Parlamento Lucaintercettato in Transatlantico alla Camera. La misura è stata "approvata in Consiglio dei ministri, all'interno del decreto per la riapertura del concordato preventivo". Il testo, che dovrebbe andare in Gazzetta Ufficiale in tempi brevi, dovrebbe poi confluire nel decreto fisco all'esame del Senato. Sulladelsi era inizialmente ipotizzato un emendamento del relatore.