Trevisotoday.it - Circolo di filosofia Oikos | Montebelluna

Leggi su Trevisotoday.it

Una casa per te e i tuoi pensieri da condividere con gli altri, davanti a un tè o a un calice di vino. In principio c'è un tema, la fine è tutta da scoprire lungo i percorsi mai lineari del dibattito condiviso filosofico.Una volta al mese con temi diversi, per smentire le nostre certezze.