Romadailynews.it - Cina: previsti accordi da oltre 4 mld dollari a World IoT Expo 2024

Leggi l'articolo completo su Romadailynews.it

Nanchino, 12 nov – (Xinhua) – Si prevede la firma diper un valore di31,2 miliardi di yuan (circa 4,3 miliardi di) allaInternet of Things (IoT)sition, che ha preso il via ieri a Wuxi, citta’ pioniera dell’industria cinese dell’IoT. L’evento di tre giorni comprende un concorso, una mostra con le piu’ recenti applicazioni e prodotti IoT e diverse conferenze incentrate su temi quali il rilevamento intelligente, l’internet industriale e l’intelligenza artificiale. Centinaia di imprese, tra cui State Grid, Huawei e China Mobile, sono state invitate a partecipare alla fiera, che si estende su una superficie di circa 35.000 metri quadrati. Durante l’evento dovrebbero essere siglati 33 progetti in settori come la manifattura avanzata e l’economia a bassa quota, con un investimento totale superiore a 31,2 miliardi di yuan.