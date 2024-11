Romadailynews.it - Cina: celebra 158mo anniversario di nascita di Sun Yat-sen

Pechino, 12 nov – (Xinhua) – Oggi laha tenuto una cerimonia per commemorare ildelladi Sun Yat-sen, un grande eroe nazionale, un illustre patriota e un importante precursore della rivoluzione democratica cinese. Organizzato dal Comitato nazionale della Conferenza consultiva politica del popolo cinese (CPPCC), l’evento si e’ svolto nel centro di Pechino, nel parco Zhongshan, un sito intitolato a Sun. Alti funzionari del Comitato nazionale del CPPCC, del Comitato centrale del Comitato rivoluzionario del Kuomintang cinese, del Dipartimento del lavoro del fronte unito del Comitato centrale del Partito comunista cinese e del governo municipale di Pechino hanno deposto dei fiori davanti alla statua di Sun. Anche i principali funzionari dei comitati centrali dei partiti non comunisti e della All-China Federation of Industry and Commerce, insieme ai rappresentanti di personalita’ di spicco non affiliate ai partiti, hanno reso omaggio alla statua.