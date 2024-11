Lapresse.it - Cile, geoglifi del deserto di Atacama devastati da jeep e 4×4

deldiinminacciati dae 4×4. La notizia è stata data direttamente dalla Fundacion del desierto desui social, e ripresa in un reportage dal New York Times.Come scritto in un post, “Idi Ariquilda sono monumenti nazionali e restano sotto la tutela e la protezione dello Stato, i luoghi, le rovine, le costruzioni o gli oggetti di carattere storico o artistico. ”, recita l’articolo 1 della legge 17.288 sui monumenti nazionali del. “Sebbene sia un dovere legale dello Stato garantire la sua protezione e la sua cura, ciò che è davvero evidente è la sua notevole assenza. Come nel caso deidell’Alto Ariquilda Nord, uno dei siti più singolari e riconosciuti deldi, che mostra ogni giorno più interventi sul passaggio di veicoli 4×4 e macchinari pesanti che minacciano la loro esistenza futura.