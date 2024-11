Ilgiorno.it - Celebrazione delle famiglie. Il cardinale Coccopalmerio all’ospedale di Cuggiono

"Con il vostro comportamento continuate ad essere fedeli testimoni dell’amore coniugale, siate da esempio soprattutto per i giovani che faticano a comprendere il valore e la bellezza della fedeltà coniugale". Con questa esortazione ilFrancesco, presidente emerito del Pontificio consiglio per i testi legislativi, ha concluso sabato sera, nell’ampio salone all’ingresso dell’ospedale, lain vista del Giubileo del prossimo anno. Ilera stato invitato dal cappellano ospedaliero don Benjamin Masumu, che ha voluto questo momento di approfondimento e preghiera invitando gli operatori sanitari, con i compagni di vita, i fedeli della cappellania, in collegamento con i reparti di degenza. Ilha parlato dell’amore che una coppia sa esprimere e vive quotidianamente, anche solo con piccoli gesti, rifacendosi ad alcune frasi dell’esortazione apostolica postsinodale Amoris Laetitiza promulgata da papa Francesco alcuni anni fa, "ma sempre attuale" ha detto il