Zon.it - Cava de’ Tirreni, arriva per la prima volta Choco Italia

Di tappa in tappa l’appuntamento con il cioccolato artigianale ed i dolci tipici si rinnova, in una geografia del gusto del tutto nuova. Questo fine settimana i golosi si incontreranno per lade’, da venerdì 15 a domenica 17 novembre.La fiera itinerante del cioccolato artigianale e delle dolcezze d’si terrà su Corso Mazzini, venerdì a partire dalle ore 19, sabato e domenica ininterrottamente dalle ore 10 a mezzanotte.L’iniziativa è promossa dalla CNA Salerno, presieduta da Lucio Ronca e diretta da Simona Paolillo, organizzata dall’AssociazioneEventi presieduta da Giuseppe Lupo, con il patrocinio del Comune dide’, grazie al sindaco Vincenzo Servalli e l’assessore Annetta Altobello, la collaborazione della Pro Loco Marcina Città dide’, il patrocinio ed il sostegno della Camera di Commercio di Salerno, dell’UNOE Unione Nazionale Organizzatori di Eventi e dell’Associazione Thelate Way.