Catania sequestrati 8 milioni e 28 società | 6 arresti e 29 indagati per frode al fisco

Dalle prime ore di questa mattina, oltre 120 finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di, stanno eseguendo, nelle province di, Caltanissetta, Messina, Siracusa, Ragusa, Trapani, Cosenza, Vibo Valentia, Napoli, Roma, Viterbo e Varese, con il supporto degli omologhi Comandi Provinciali nonché del I Gruppo etneo, un’ordinanza, concernente complessivamente 29, con cui il G.I.P. presso il Tribunale etneo, su richiesta della Procura della Repubblica di, ha disposto l’applicazione di misure cautelari personali nei confronti di 15 soggetti (2 in carcere, 4 aglidomiciliari e 9 destinatari di interdittiva) e reali, finalizzate al sequestro di 28nonché di beni e disponibilità finanziarie per oltre 8,2di euro.I reati a vario titolo contestati sono: associazione a delinquere, emissione di fatture per operazioni inesistenti (FOI), dichiarazione dei redditi infedele e fraudolenta mediante l’utilizzo di FOI nonché indebita compensazione di crediti fiscali inesistenti.