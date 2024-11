Agrigentonotizie.it - Caserma dei carabinieri e Palazzo Micciché aprono le porte al pubblico: riecco le “Giornate Fai per le scuole”

Leggi l'articolo completo su Agrigentonotizie.it

Dal 18 al 23 novembre tornano le “Fai per le”, manifestazione interamente dedicata alleche da 13 anni il Fondo per l’ambiente Italiano organizza in tutta Italia su modello delle “Fai di primavera e d’autunno”. Protagonisti dell’evento saranno gli apprendisti.