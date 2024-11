Frosinonetoday.it - Carambola tra due auto ed un trattore, tre feriti

Leggi su Frosinonetoday.it

Spaventoso incidente questa mattina su via Casilina ad Anagni, non lontano dall'altro incidente che ha congestionato tutta la zona ovvero quello tra una Ferrari ed un'altranel tratto dell'A1 a nord della Ciociaria.Il sinistro su via Casilina è avvenuto al chilometro 64 ed ha visto.