Ilrestodelcarlino.it - Caramaschi: "Soci, andate alle urne"

In vista delle elezioni regionali del 17 e 18 novembre, Confcooperative Terre d’Emilia lancia un appello al voto. In una lettera inviata ai presidenti delle 620 cooperative asate (con 140.000, 46.500 dipendenti e 8,5 miliardi di fatturato), il presidente della centrale cooperativa, Matteo(foto), sottolinea l’importanza di un voto che andrà a stabilire quali saranno gli assetti di un governo regionale che – afferma – "sarà chiamato a sostenere lo sviluppo del territorio, dell’economia e del lavoro, dei servizi alla persona". I cittadini – prosegue– sono dunque chiamati "all’esercizio di un diritto-dovere che stabilisce una responsabilità alla quale crediamo non ci si possa e non ci si debba sottrarre. Tutto questo – spiega– vale a maggior ragione per i cooperatori, il cui lavoro è quotidianamente animato dalla consapevolezza che le imprese cooperative sono un formidabile strumento di inclusione e di partecipazione, di democrazia economica, di attivazione e di animazione delle comunità locali con la generazione di reddito, lavoro e servizi per tutti, con particolare riguardo ai più fragili".