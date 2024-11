Livornotoday.it - Capodanno 2025 | Festa alla Terrazza Mascagni con fuochi d'artificio, concerti e spettacoli: il programma del 31 dicembre

Leggi l'articolo completo su Livornotoday.it

Chesarebbe a Livorno senza la tradizionale? Anche quest'anno la Fondazione Lem organizza il party per festeggiare l'arrivo delche ogni anno richiama tantissime persone in uno dei luoghi simbolo della città. Naturalmente non mancheranno il tradizionale.