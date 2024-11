Anteprima24.it - Caos parcheggi, insorge l’opposizione: “Altre strisce blu, sono garantiti i posti gratis per i cittadini?”

Leggi l'articolo completo su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minutiI Consiglieri Comunali Luigi Diego Perifano, Giovanna Megna, Raffaele De Longis, Angelo Moretti, Francesco Farese, Angelo Miceli, Vincenzo Sguera, Maria Letizia Varricchio, Giovanni De Lorenzo, Floriano Fiorettiintervenuti sulla questione deiche sta tenendo banco in queste ore a Benevento. Premesso – si legge nell’interrogazione presentata al Sindaco e all’Assessore delegato – che in alcuni quadrantiè in atto un’intensiva utilizzazione di aree pubbliche per la creazione dia raso a pagamento; che, da ultimo, in via Ennio Goduti (a due passi dal mega-o ampiamente sottoutilizzato), la realizzazione di nuovi stalli obliqui (“a spina di pesce”), con conseguente restringimento della carreggiata, ha determinato anche la protesta dei commercianti della zona per le criticità insorte nella gestione del traffico veicolare, che influenza negativamente le attività economiche; che è,sì, principio generale quello in base al quale l’ente locale, quando istituisce stalli a pagamento, deve comunque garantireauto liberi ai, nonchériservati ai disabili; che, in particolare, il comma 8 dell’articolo 7 del Codice della strada stabilisce che il Comune non può predisporre solo aree dio a pagamento (quelle cioè contrassegnate con leblu), ma deve provvedere a predisporre anche aree di(quelle cioè contrassegnate con lebianche); che la Corte di Cassazione (Sezioni Unite n 116/2007) ha ribadito l’illegittimità di tutte le delibere comunali e delle ordinanze sindacali che istituisconoa pagamento senza che su parte della stessa area, o su altra nelle immediate vicinanze, siano riservati spazi adeguati destinati alla libera sosta; Interrogano le SS.