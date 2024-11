Primacampania.it - Campi Flegrei; incontro con Musumeci, Manfredi: «Fondi distribuiti sulla base delle priorità»

NAPOLI – “Ci sarà un intervento massiccio di miglioramento sismicoscuole sulle quali non si sia già intervenuto, nella fattispecie 9 scuole del Comune di Napoli e tre istituti superiori, in quanto tali di competenza della Città Metropolitana, e altri sia sul sistema fognario che sul collettore di Agnano, un collettore storico che aveva subito dei danni in passato. Quindi, in questo primo lotto ci saranno opere significative per il Comune di Napoli. Il nostro augurio è che vengano varati anche lotti successivi”. Così Gaetano, che ha partecipato quest’oggi, nella doppia veste di Sindaco del Comune e della Città Metropolitana di Napoli, all’di condivisione dei risultati conseguiti per la definizione del 1° Programma di interventi per la riqualificazione sismica degli edifici pubblici e per assicurare la funzionalitàinfrastrutture di trasporto e degli altri servizi essenziali nell’area deiinteressata dal fenomeno bradisismico, che si è tenuto del COC di Pozzuoli alla presenza del Ministro per la Protezione Civile, Nello