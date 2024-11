Nerdpool.it - Call of Duty: Black Ops 6 e Call of Duty: Warzone Stagione 1 – Tutto quello da sapere

Da giovedì, 14 novembre, sarà disponibile l’entusiasmante1 diofOps 6 eof. L’aggiornamento porterà tanti nuovi contenuti, così come il primo iniziale bilanciamento della componente online. Di seguito, il primo trailer e le novità più importanti da saper per arrivare il più pronti possibile.Ops 6:Cinque Mappe, Una Variante: Tre nuove mappe al lancio della1 (6v6: Hideout, Extraction Strike 2v2/6v6: Heirloom). A metài giocatori potranno godersi la nuova mappa Strike chiamata Racket, il ritorno della mappa Hacienda, e una versione natalizia di NuketownNuove Modalità: Durante laarriveranno nuove modalità, inclusa la nuova modalità Ransack, il ritorno della popolare modalità Prop Hunt a metà, modalità a tempo limitato (LTM) e altroNuovo Equipaggiamento: Due nuovi perk e una scorestreak in arrivo durante la, più una nuova Wildcard a metàRanked Play: Il lancio più anticipato del Ranked Play nella storia diof, arriverà poco dopo l’inizio dellaOps 6 Zombies:Modalità Storia: Un’esperienza guidata per i fan che vogliono vivere la storia di Liberty Falls e Terminus, in arrivo al lancio della1Nuova Mappa a Metà: Una mappa completamente nuova e altri contenuti in arrivo nel corso dellaTanti Nuovi Contenuti: Nuove Wonder Weapons, nuovo tipo di nemico, nuovo perk-a-cola, un Field Upgrade aggiuntivo, 18 nuovi potenziamenti e altro in arrivo:Benvenuti in Area 99: Esplora una stazione di armi top-secret dove le Nuketown sono state costruite e spedite ai siti di test.