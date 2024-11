Ilgiornaleditalia.it - Calcio: Nations League. Prove di 11 anti-Belgio per gli azzurri

Seduta personalizzata e fisioterapia per Kean a due giorni dalla sfida di Bruxelles FIRENZE - Seduta di allenamento incentrata su esercitazioni tecnico-tattiche quella svolta questo pomeriggio a Coverciano dalla Nazionale di Luciano Spalletti, in ritiro per preparare la gara in programma giovedì a B