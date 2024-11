Pisatoday.it - Calcio a 5, il Futsal Pontedera non ingrana: terza sconfitta consecutiva per i bianconeri

Leggi l'articolo completo su Pisatoday.it

per il. Gli uomini di mister Sardelli sono stati superati per 5-1 dalRussi. Una partita che si è subito messa male per i. Dopo una brevissima fase di studio, i ravennati padroni di casa passano in vantaggio al 2' su un lancio lungo.