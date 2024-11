Ilgiorno.it - Cabaret Yiddish. L’Ebreo Errante è Moni Ovadia

Uno spettacolo che "sa di steppe e di retrobotteghe, di strade e di sinagoghe". E una musica che evoca "il suono dell’esilio, la musica della dispersione": in una parola, della diaspora. Questo è, l’evento con cui(nella foto) prosegue la collaborazione con il Ctb. Con il supporto di un ensemble di bravissimi musicisti,condurrà il pubblico nel cuore della cultura ebraica dell’Est Europa, in un viaggio nella condizione universale delcomposto di storie, battute, canti, risate. Un, appunto. In scena per la cinquantunesima Stagione del Centro Teatrale Bresciano, intitolata “L’arte è Pace“,sarà al Teatro Renato Borsoni di Brescia (via Milano 83) da venerdì a domenica. La lingua, la musica e la cultura, quell’inafferrabile miscuglio di tedesco, ebraico, polacco, russo, ucraino e romeno, la condizione universale del, il suo essere senza patria sempre e comunque, sono al centro di, spettacolo da camera da cui è poi derivato il più celebre Oylem Goylem.