Casertanews.it - Brucia l'auto della madre, assoluzione bis per 30enne dopo quella per omicidio

Leggi l'articolo completo su Casertanews.it

Non era capace di intendere e volere. Arriva l'bis per Francesco Plumitallo accusato di aver dato alle fiamme l', Patrizia Lombardi Vella. L'episodio aveva anticipato l'donna per mano del figlio avvenuto il 14 novembre 2023 e per il quale 6 mesi fa la.