Breve cronaca di una giornata di ordinaria follia

di unadi: i giudici hanno per l'ennesima volta invaso il campo della politica e deciso quali (non) sono i Paesi sicuri per il rimpatrio di migranti; il principale partito della sinistra tace sui picchiatori della polizia a Bologna; dopo 5 ore di incontro con la premier Meloni, Cgil e Uil (senza la Cisl) confermano lo sciopero preventivo contro la legge di Bilancio, nel momento in cui l'Italia ha il record dell'occupazione, siamo al sindacato surrealista. Donald Trump ha vinto le elezioni su tre temi chiave: immigrazione, sicurezza e economia. La sinistra italiana va contro la storia e si dirà che è una buona notizia, si schianterà.