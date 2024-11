Frosinonetoday.it - Botte ai genitori ed alla sorella, i familiari lo fanno arrestare

Leggi l'articolo completo su Frosinonetoday.it

Dopo l'ennesimo atto violento ihanno trovato la forza di denunciare il proprio figlio e di mandarlo in carcere.I Carabinieri della Stazione di Segni, lo scorso pomeriggio, hanno eseguito un’ordinanza che dispone la custodia cautelare in carcere per un 43enne del luogo, gravemente.