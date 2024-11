Borsa | l' Europa resta debole Francoforte in lieve calo -05%

Quotidiano.net - Borsa: l'Europa resta debole, Francoforte in lieve calo (-0,5%)

Mercati azionari del Vecchio continente sempre in, anche sui timori dei nuovi dazi Usa che hanno affossato le Borse asiatiche e la conseguentezza dei titoli del lusso. Piazza Affari cede lo 0,9%, con Parigi indi un punto percentuale, mentre Amsterdam, Madrid esono indello 0,5%. Latedesca, in particolare, ha ridotto marginalmente le perdite dopo le ipotesi di Bloomberg di elezioni anticipate in Germania per il prossimo febbraio. Titoli di Stato tranquilli con lo spread tra Btp e Bund tedeschi sempre attonro a quota 128 punti base, ed euroa 1,06 contro il dollaro. Rallenta leggermente la corsa del Bitcoin, che quota comunque attorno gli 88mila dollari. In questo clima in Piazza Affari si conferma lo scivolone di Mediobanca dopo i conti, con il titolo che cede il 7% a 14,5 euro anche per il margine di interesse inferiore alle aspettative degli analisti.