Borsa | l' Europa parte negativa Londra -05%

Quotidiano.net - Borsa: l'Europa parte negativa, Londra -0,5%

Mercati azionari del Vecchio continente in generale ribasso: in apertura lapeggiore è quella di Parigi che cede un punto percentuale, con Francoforte in calo dello 0,9% e Madrid dello 0,8%. Negative di mezzo punto percentualee Amsterdam.