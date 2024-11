Liberoquotidiano.it - Bonelli su tweet Musk contro giudici italiani: Meloni sta in silenzio, difenda nostra Costituzione

Leggi l'articolo completo su Liberoquotidiano.it

(Agenzia Vista) Roma, 12 novembre 2024 "Chiedere al premierdi venire in Aula o di valutare lei stessa se in queste ore intenderà intervenire. Perché le parole pronunciate poche ore fa da, riferendosi aie dicendo testualmente 'Ise ne devono andare', riferendosi alla sentenza ultima del Tribunale di Roma, non solo è un'ingerenza inaccettabile ma è anche un problema serio per lademocrazia. E la Presidente del Consiglio è chiamata a difendere ladella Repubblica italiana e a difendere la magistratura. Ildi queste ore da parte della premier non sono una buona cosa perché, al di là di come la possa pensare, è chiamata a difendere la, lademocrazia. Devo dire che il Parlamento dovrebbe essere un po più attento su questo tema in generale.