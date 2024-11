Liberoquotidiano.it - Bologna: interrogazione Avs, 'chi ha permesso a corteo di passare vicino Stazione?'

Leggi l'articolo completo su Liberoquotidiano.it

Roma, 12 nov (Adnkronos) - "Vogliamo sapere dal governo cosa abbia spinto la Prefettura dia rivedere la decisione assunta in sede di comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza nei giorni precedenti confermando per sabato 9 novembre l'originario percorso scelto dagli organizzatori di una manifeneofascista promossa da Casapound e la Rete dei Patrioti, a pochi metri dallaferroviaria che fu teatro della strage neofascista del 1980, circostanza vissuta dai bolognesi come una insopportabile oltraggio". È una delle domande che Avs pone al governo con un'parlamentare primi firmatari Nicola Fratoianni e Marco Grimaldi."Vogliamo anche sapere se risponde al vero che dalla riunione del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza tenutosi ail 5 novembre - si legge nell'- era emersa la concreta possibilità che la manifedella cosiddetta Rete dei Patrioti avrebbe potuto provocare attriti tra i manifestanti facenti capo a correnti “socio-politiche contrapposte” tanto da disporre, tramite la Digos, opportuni contatti con gli organizzatori al fine di addivenire ad una opportuna modifica del luogo di svolgimento della manife, fuori dal centro storico e per quali motivi ciò non è poi avvenuto".