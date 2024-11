Universalmovies.it - Black Panther 3 | Denzel Washington in viaggio verso il Wakanda

In procinto di tornare in sala con Il Gladiatore 2, il due volte premio Oscara quanto pare apparirà in3.L’attore 69enne è tra i pochi big di Hollywood a non aver ceduto al fascino del Marvel Cinematic Universe, o almeno era così fino a poco tempo fa. Intervistato da The Today Show (via SuperHeroHype) per il tour promozionale di Il Gladiatore 2 (le iniziative UCI Cinemas), il due volte premio Oscarha rivelato che prossimamente entrerà nell’MCU, e lo farà attra3.Interpreterò Hannibal. Ho parlato con Steve McQueen di un film. Dopodiché, Ryan Coogler scriverà una parte per me nel prossimo. .. Dopodiché, farò il film Otello. Dopodiché, farò Re Lear. Dopodiché, mi ritirerò.La notizia è da considerare una vera “bomba”, il film3 infatti non è stato ancora confermato dai Marvel Studios e, fino ad oggi, non c’erano conferme riguardo il ritorno di Ryan Coogler.