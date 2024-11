Billie Jean King Cup di Tennis Femminile | il programma e il calendario dell’Italia

Leggi su Ilfaroonline.it

Domani, mercoledì 13 novembre, comincia laCup 2024, ovvero il torneo che mette di fronte le migliorite del mondo divise per nazionali. Alle Finals di Malaga, per la prima volta a dodici squadre, l’appuntamento è fissato per domani e durerà fino al 20 novembre sul veloce indoor del ‘Palacio de Deportes José María Martín Carpena’. Presente anche l’Italia, finalista lo scorso anno e battuta all’ultimo atto del torneo dal Canada.Cup 2024: ile ilLa capitana azzurra Tathiana Garbin ha scelto di affidarsi a: Lucia Bronzetti, Elisabetta Cocciaretto, Sara Errani, Jasmine Paolini e Martina Trevisan. Le azzurre, teste di serie numero tre, esordiranno alle ore 10 di sabato 16 novembre contro la vincente di Giappone-Romania, match inil 14 novembre.