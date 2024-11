.com - Besiktas-Maccabi Tel Aviv, match a porte chiuse in Ungheria

(Adnkronos) – La partita della Uefa Europa League traTel-del 28 novembre 2024 si svolgerà allo Stadio Nagyerdei di Debrecen, in, in seguito alla decisione delle autorità turche di non organizzarla in Turchia. La partita si giocherà ain seguito a una decisione delle autorità locali ungheresi”. Lo scrive la Uefa sul suo sito. La decisione arriva dopo gli agguati e le aggressioni ai tifosi israeliani ad Amsterdam del 7 novembre scorso. E’ stata definita una vera e propria ‘caccia all’ebreo’ quella scattata contro i tifosi delTel, dopo la partita di Europa League con l’Ajax, a due giorni dall’anniversario della Notte dei cristalli. I media dello Stato ebraico hanno parlato di un attacco “organizzato” da parte di “rivoltosi anti-Israele” che, divisi in bande e a volto coperto, hanno assaltato e picchiato i tifosi al grido di ‘Palestina libera’, mentre attivisti filo-palestinesi hanno denunciato “provocazioni” da parte israeliana.