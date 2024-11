Ilnapolista.it - Ben Yedder condannato a due anni di carcere per violenza sessuale (Rmc Sport)

Wissam Benè stato processato davanti al tribunale penale di Nizza perin stato di ebbrezza ed è stato riconosciuto colpevole di tutte le accuse (guida in stato di ebbrezza e). L’ex attaccante del Monaco è statoa duedi.Il tribunale lo ha anchea risarcire la vittima di 6.500 euro e a pagare tutte le spese per le cure mediche. Benha ricevuto anche una multa di 5.000 euro e la sospensione della patente per un periodo di sei mesi.A ottobre la Procura chiedeva 2e mezzo die 18 mesi di squalifica (L’Equipe)Wissam Benieri sera è stato ascoltato in Tribunale dopo la denuncia di tentato stupro arrivata da una donna 23enne che aveva segnalato il calciatore alla guida in stato di ebbrezza e il successivo tentato abuso.