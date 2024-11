Parmatoday.it - "Bedonia, allungata la stagione turistica da giugno a ottobre"

Leggi l'articolo completo su Parmatoday.it

Fin dal lancio sui social, Prove IT ha generato un eco mediatico non indifferente, rilevante per il turismo di un piccolo borgo come. Nasce con l'obiettivo di promuovere i l territorio e il turismo dell’ Appennino Tosco- Emiliano. e a grande sorpresa, dalle varie interviste si evince.