Basket. La Wamgroup vola. Marta Verona sontuosa

Serie C: nonostante la prova di carattere, la Roadhouse Vignola (Cappelli 15, Torricelli R. 14, Besozzi e Papotti 11, Vucenovic 10) rinvia l’appuntamento con la prima vittoria stagionale. Medicina, infatti, passa 69-76. Vignola parte bene (24-17), viene rimontata ma rimane incollata al match fino alle battute finali. Dopo il 67-67, gli ospiti fanno il decisivo 2-9 di break per portare a casa la contesa. Divisione Regionale 1: vittoria inta per Modena(Saccone 21, Nasuti 19, Berni e Guardasoni M. 10) che, nel finale, prevale 81-77 sulla Pallacanestro Correggio. Dopo il 45-32 della pausa, Modena vede rientrare prepotentemente gli ospiti spinti da Messori (20 punti a fine gara), che concretizza la sfuriata post time-out di coach Pantaleo (dopo il 51-34 locale). Nell’ultimo quarto il match rimane punto a punto, con i reggiani che mettono la freccia sul +2 nell’ultimo minuto; Nasuti, però, viene completamente dimenticato e punisce con i piedi oltre l’arco.