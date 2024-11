Parmatoday.it - Barbara Lori: "2.35 milioni di euro a Parma per il diritto allo studio"

Leggi l'articolo completo su Parmatoday.it

“2,35dalla Regione per il, per un’uguaglianza di opportunità che deve partire proprio dalla scuola’. Lo afferma, assessora e candidata del Pd al Consiglio regionale riferendosi ai fondi destinati per borse die libri di testo, capitolo di.