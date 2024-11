Trentotoday.it - Bandiera arcobaleno bruciata: "Frutto dell'odio alimentato dal Governo"

Leggi l'articolo completo su Trentotoday.it

"Un fatto senza precedenti in Trentino, un gesto d’omotransfobico rivolto a un’intera comunità e a chiunque si batta per la libertà e l’uguaglianza.che trova terreno fertile in un Paese che muove sistematicamente guerra alle famigliee alle persone trans, che da trent’anni.