Banche, a settembre netto calo tassi nuovi mutui e prestiti imprese

Roma, 12 nov. (askanews) – Nuovo edeisuierogati dallein Italia: al 3,82%, rispetto al 4,10% che era stato registrato ad agosto. Lo riporta la Banca d’Italia con la statistica “e moneta”. E calano stavolta, seppure in maniera solo marginale, anche isul credito al consumo: al 10,47% a fronte del 10,50% nel mese precedente. I(il riferimento per tutti è il Tasso Annuale Effettivo Globale, o Taeg) suiallesono scesi al 4,90 per cento, sempre a, dal 5,13 nel mese precedente. Ipassivi sul complesso dei depositi in essere sono stati pari allo 0,99 per cento (1% nel mese precedente). Le flessioni deidi mercato seguono i continui cali deidi ufficiali operati dalla Bce, da cui è attesa una ulteriore riduzione a dicembre.