Azerbaigian dentro i BRICS nel 2025? Il ruolo strategico di Baku negli scambi fra Occidente ed Eurasia

Il presidente azero Ilham Aliyev ha presenziato al recente summit di Kazan deinel loro formato allargato Outreach/+. È stato il chiaro segnale della disponibilità ad accogliere nel blocco il Paese caucasico, così importante sotto l’aspetto commerciale ed energetico.Richiesta di adesioneLa richiesta formale di adesione aiè avvenuta lo scorso 19 agosto. Annunciata dal portavoce del Ministero degli Esteri, è stata presentata il giorno dopo l’incontro tra il presidente Aliyev e Vladimir Putin. Non è forse un caso, perché i due leader hanno parlato proprio della cooperazione in ambito regionale e del rafforzamento degli legami commerciali. L’ingresso dell’potrebbe essere visto come riconoscimento formale degli ottimi rapporti e dei fiorentieconomici sia con la Russia con gli altri Stati del gruppo.