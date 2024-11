Avellinotoday.it - Avellino Basket, Robustelli: "Dobbiamo essere pronti per Rimini, la capolista"

Leggi l'articolo completo su Avellinotoday.it

L'assistente allenatore dell', coach Rodolfo, ha analizzato la prossima sfida in casa della, in programma per l'undicesima giornata del campionato di Serie A2."Avevamo bisogno di tornare al successo", ha dichiarato, riferendosi alla.