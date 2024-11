Feedpress.me - Auto a tutta velocità contro la folla: almeno 35 morti in Cina

35 persone sono morte e altre decine, non meno di 43, sono invece rimaste ferite a causa di un veicolo che ad altaha investito laa Zhuhai, città del Guangdong. Una strage, una delle peggiori del suo genere in, le cui ragioni sono tutte da chiarire. La polizia di Zhuhai ha riferito che l’ha travolto un nutrito gruppo di persone in allenamento fuori dal centro sportivo.