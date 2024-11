Lanazione.it - Autista picchiato a bordo del bus, “Un pugno nell’indifferenza di tutti”

Arezzo, 12 novembre 2024 – Un capotreno e undi un bus di linea picchiati nel giro di poche ore. Due casi ad Arezzo che rilanciano l’allarme in Toscana e allungano la scia delle aggressioni. Nel primo, il capotreno, in servizio sulla linea ferroviaria Arezzo-Stia è stato malmenato da un passeggero senza biglietto che gli ha spruzzato in faccia spray al peperoncino ( rintracciato dai carabinieri e denunciato: è un tunisino di 30 anni). Il secondo caso riguarda l’di un bus di Autolinee Toscane. Giuseppe, 50 anni, è stato aggredito da un passeggero che pretendeva di fumare a. L’è stato colpito con unin faccia mentre era alla guida ma è riuscito a mantenere il controllo della guida per poi fermarsi, mettere in sicurezza gli otto passeggeri e chiamare le forze dell’ordine.