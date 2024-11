Milanotoday.it - Autista dello scuolabus ubriaco fradicio alla guida

Leggi l'articolo completo su Milanotoday.it

Ha portato i bambini a scuola, poi tornando per parcheggiare loha perso il controllo finendo in un fossato. Era. È accaduto lungo la strada provinciale 126 a due passi da Senna Lodigiana, in provincia di Lodi. L'uomo, 61 anni, ha prima preso con la vettura un.