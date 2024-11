Padovaoggi.it - Aumentano Irpef, Imu, rette nidi, asilo e mense, Giordani: «Costretti dai tagli del governo Meloni»

Leggi su Padovaoggi.it

Lo aveva preannunciato ed è successo. Da prossimo anno aumenteranno Imu,dellee dei nido, ma non verrà toccato il settore del sociale. Oggi, 12 novembre, il sindaco Sergioha anticipato quelle che saranno le mosse dell'amministrazione per far fronte aidel.