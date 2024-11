Lapresse.it - Atp Finals, Sinner batte Fritz in due set: la semifinale è vicina

JannikTaylorin due set e ottiene la seconda vittoria in altrettante partite alle Atpin corso a Torino. L’azzurro si è imposto in un’ora e 40? di gioco con un doppio 6-4, successo che gli permette di avrsi alle semifinali del torneo, in programma sabato. Il tennista numero uno al mondo affronterà giovedì il russo Daniil Medvedev nell’ultima giornata del gruppo ‘Nastase’.