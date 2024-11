Atp Finals 2024 | Sinner in semifinale se… le combinazioni prima del match con Medvedev

Leggi l'articolo completo su Sportface.it

Jannikha vinto contro Taylor Fritz nella seconda giornata delle Atpdi Torino, e così, considerando la vittoria contro Alex De Minaur nel primo turno, l’azzurro sale a due successi Ecco, quindi, le varieche riguardano l’azzurro per l’eventuale passaggio in, in vista della partita decisiva contro Daniil.TABELLONE E ACCOPPIAMENTI SEMIFINALIRISULTATI E CLASSIFICHEMONTEPREMI ATPSINGOLAREMONTEPREMI ATPDOPPIOCALENDARIO E COPERTURA TVREGOLAMENTO ATPPUNTI PER IL RANKING IN PALIOLE PARTITE E GLI ORARI GIORNO PER GIORNOPROGRAMMA ATPSULLA RAITELECRONISTI RAI E SKYLESUINsi qualifica inse:– batte(da primo)– perde 2-1 cone Fritz batte De Minaur (da primo)– perde 2-0 cone De Minaur batte Fritz (da secondo)– vince un set controe De Minaur batte Fritz 2-0 (da secondo)sedovesse perdere 2-0 controe Fritz dovesse vincere 2-0 contro De Minaur, ci sarebbero tre giocatori a quota due vittorie e bisognerebbe ricorrere al conteggio dei game.