ATP Finals 2024 Sinner batte Fritz | la semifinale del torneo è a un passo

Leggi l'articolo completo su Ilfaroonline.it

Torino, 12 novembre– JannikTayloroggi alle Atpnel match della seconda giornata del Gruppo Ilie Nastase. L’azzurro, numero 1 del mondo, supera lo statunitense per 6-4, 6-4 in 1h50? e compie un altroverso la qualificazione alla.Il 23enne altoatesino, al terzo successo in 4 confronti diretti con, archivia la pratica nonostante un rendimento ‘normale’ al servizio (59% di prime). Equilibrio nei colpi vincenti (21-20), lo statunitense sbaglia di più (31 errori contro 22) e va fuori giri nei momenti chiave.La classifica del girone si definirà giovedì 14 novembre, quandoaffronterà il russo Daniil Medvedev, reduce dal successo contro l’australiano Alex De Minaur che tra 2 giorni se la vedrà concomanda con 2 vittorie, Medvedev ehanno un bilancio in parità (1-1), De Minaur ha perso entrambi gli incontri disputati.