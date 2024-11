Ilfattoquotidiano.it - Atp Finals 2024, quando gioca oggi Sinner: il programma di martedì 12 novembre | Orari e dove vedere in tv (Sky, Rai)

Leggi l'articolo completo su Ilfattoquotidiano.it

A Torino si entra nel terzo giorno delle Nitto Atp12, Jannikscende in campo non prima delle 20:30 per disputare il suo secondo match. Dopo aver battuto Alex de Minaur per 6-3, 6-4, il numero 1 al mondo deve affrontare Taylor Fritz, che ha sconfitto Medvedev sempre in due set. Proprio il russo aprirà la giornata di singolare alle ore 14affronterà de Minaur.tiferà per l’australiano: sesse vincere e poi l’azzurrosse battere Fritz, il primo posto nel gruppo Ilie Nastase e la semifinale sarebbero già assicurati. Di seguito, ilcompleto.ATP– La classifica dei gruppiTV – Il calendario ele Atp(Sky e Rai)COSA SAPERE – Atp, regolamento e montepremi, 12Sessione pomeridiana:Ore 11:30: Thompson (AUS) / Purcell (AUS) 5 vs Harri Heliovaara (FIN) / Henry Patten (GBR) 7Non prima delle 14:00: Daniil Medvedev (RUS) 4 vs de Minaur (AUS) 7Sessione serale:Non prima delle 18:00: Marcel Granollers (ESP) / Horacio Zeballos (ARG) 2 vs Koolhof (NED) / Mektic (CRO) 3Non prima delle 20:30: Jannik(ITA) 1 vs Taylor Fritz (USA) 5-Fritz:in tv e streaming le AtpLe Atpsi disputano a Torino dal 10 al 17