Ascolti TV | Lunedì 11 Novembre 2024. L'Amica Geniale vince facile (21.1%), male La Talpa (12.5%)

Nella serata di ieri,11, su Rai1 la prima puntata de– Storia della Bambina Perduta ha interessato 3.682.000 spettatori pari al 21.1% di share. Su Canale5 la seconda puntata de Laha raccolto .000 spettatori con uno share del %. Su Rai2 la replica di Boss in Incognito intrattiene .000 spettatori pari al %. Su Italia1 The Great Wall incolla davanti al video .000 spettatori (%). Su Rai3 Lo Stato delle Cose segna .000 spettatori e il %. Su Rete4 Quarta Repubblica totalizza un a.m. di .000 spettatori (%). Su La7 La Torre di Babele raggiunge .000 spettatori e il %. Su Tv8 GialappaShow, con la co-conduzione di Mara Maionchi, ottiene 845.000 spettatori con il 4.9% (replica di seconda serata: 266.000 – 5.2%). Sul Nove Little Big Italy raduna 390.000 spettatori con il 2% mentre il segmento finale di 4 minuti Il Vincitore raccoglie 316.