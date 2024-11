Quotidiano.net - Arriva il concordato bis, il decreto va in cdm

la 'riapertura dei termini per l'adesione alpreventivo biennale'. Unlegge per dare un altro mese di tempo alle partite Iva per aderire al 'patto' con il Fisco è all'esame del consiglio dei ministri di questa mattina. La nuova scadenza prevista, secondo quanto si apprende da fonti di governo, sarà il 12 dicembre. Il provvedimento dovrebbe poi confluire come emendamento nelfiscale, che è all'esame della commissione Bilancio del Senato. Con la prima tranche del, terminata il 31 ottobre, sono state raccolte circa 500mila adesioni per un gettito intorno a 1,3 miliardi di euro.