Ilpescara.it - Arezzo-Pescara sarà trasmessa in diretta tv in chiaro

Leggi l'articolo completo su Ilpescara.it

Dopo il successo sul Sestri Levante, ilprepara da oggi - martedì 12 novembre - la trasferta diin programma domenica alle ore 15 forte di un primato solitario in classifica con 3 punti di vantaggio sulla prima inseguitrice e una gara in meno. In Toscana nonfacile continuare.