Ilmattino.it - ?Arcangelo Correra morto a Napoli, vertice a sorpresa con Piantedosi: «Più controlli di notte e nei weekend così fermeremo i delitti»

Leggi l'articolo completo su Ilmattino.it

«Arriverà un numero significativo di uomini in più in via permanente oltre a quelli che possono intervenire come attività straordinarie. Non saranno solo operazioni di.