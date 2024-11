Novaratoday.it - Andar per bitter: arriva a Novara il primo evento diffuso dedicato al mondo dei bitter

Leggi l'articolo completo su Novaratoday.it

Fa tappa anche a"Bìtter! The festival in red", ilaldei.L', in programma dal 12 al 26 novembre in diverse città piemontesi e non solo (da Biella a, passando per Asti Cuneo, Milano, Torino e altre terre da), è organizzato.