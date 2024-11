Fanpage.it - Ancelotti va dal vice avversario: “Qualunque cosa ti serva, dimmelo”. Ha saputo cosa gli è successo

Leggi l'articolo completo su Fanpage.it

Carlosi è distinto ancora una volta per la sua enorme generosità e umanità: prima di Real Madrid-Osasuna Pamplona si è rivolto a Dani Pendìn, ildinte in tribuna per squalifica e colpito direttamente dalla tragedia dell'alluvione: "Qualsiasigli, fammelo sapere".